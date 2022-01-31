رئيسة وزراء الدنمارك: مستعدون لتزويد أوكرانيا بالأسلحة

جدة - نرمين السيد - ونقل موقع "سينسور دوت نت" الأوكرانى عن فريدريكسن قولها: "لا أريد استبعاد إرسال معدات عسكرية إلى أوكرانيا، وليس لدى معارضة مبدئية للقيام بذلك".
وفى الوقت نفسه، رفضت فريدريكسن الإجابة عما إذا كانت الدنمارك مستعدة لإرسال قواتها إلى أوكرانيا.. وأعربت عن اعتقادها بأن الوضع حول أوكرانيا يشكل تهديدا خطيرا لأوروبا بأكملها.
وشددت على أنه فى حالة حدوث غزو روسى جديد لأوكرانيا، فإن روسيا ستواجه عقوبات ذات أبعاد غير مسبوقة.
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