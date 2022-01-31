جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسى لرئيس دولة الإمارات، اليوم الإثنين، أن تهديدات المنظمات الإرهابية لن تجدى نفعا، وأن بلاده ماضية لتحقيق أهدافها ورؤيتها الاستراتيجية نحو المساهمة فى بناء منطقة مستقرة ومزدهرة للجميع.





وقال قرقاش، فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" حسبما ذكرت قناة "الإخبارية السعودية"، إن بلاده تتعامل مع التهديدات الإرهابية بما يضمن أمنها وسيادتها الوطنية، مؤكدا أنه "مخطئ من يمتحن الإمارات". وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية فى وقت سابق، اعتراض وتدمير صاروخ باليستى أطلقته جماعة الحوثى، مؤكدة أنه لم ينجم عن الهجوم أى خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستى خارج المناطق المأهولة بالسكان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرقاش: تهديدات المنظمات الإرهابية لن تجدى نفعا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.