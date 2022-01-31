أمريكا تشيد بجهود قسد لاستعادة السيطرة على سجن الحسكة

جدة - نرمين السيد - وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، فى بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى اليوم الإثنين، إنه "بفضل شجاعة وتصميم قوات سوريا الديمقراطية، التى دفع الكثير من عناصرها التضحية الكبرى، فشل داعش فى جهوده الرامية إلى اقتحام واسع النطاق للسجن لإعادة تشكيل صفوفه".

وأكد مستشار الأمن الوطنى الأمريكى أن تنظيم داعش الإرهابى لا يزال يشكل تهديدا عالميا يتطلب حلا عالميا.

وأضاف "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركائها فى العراق وشمال شرق سوريا والتحالف من أجل هزيمة داعش، لمواجهة تهديد التنظيم لأوطاننا".