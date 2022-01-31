جدة - نرمين السيد - وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، فى بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى اليوم الإثنين، إنه "بفضل شجاعة وتصميم قوات سوريا الديمقراطية، التى دفع الكثير من عناصرها التضحية الكبرى، فشل داعش فى جهوده الرامية إلى اقتحام واسع النطاق للسجن لإعادة تشكيل صفوفه".
وأكد مستشار الأمن الوطنى الأمريكى أن تنظيم داعش الإرهابى لا يزال يشكل تهديدا عالميا يتطلب حلا عالميا.
وأضاف "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركائها فى العراق وشمال شرق سوريا والتحالف من أجل هزيمة داعش، لمواجهة تهديد التنظيم لأوطاننا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تشيد بجهود قسد لاستعادة السيطرة على سجن الحسكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.