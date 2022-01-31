إصابة 16 شخصا فى انفجار غرب باكستان

جدة - نرمين السيد - وبحسب مصادر شرطية، فقد ألقى مجهولون قنبلة يدوية وفروا من الموقع ونتيجة لذلك، أصيب 16 شخصا بجروح.

وذكرت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية على موقعها الإلكترونى اليوم، الإثنين، أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج الطبى، وتم نقل 5 من المصابين إلى مستشفى "لاركانا" بسبب حالتهم الحرجة.

ووصلت الشرطة إلى موقع الحادث وطوقت المنطقة بأكملها وبدأت التحقيق فى الملابسات.

وذكرت الشرطة أنها تحقق فى القضية للتأكد مما إذا كانت قضية إرهاب أم عداء شخصى، وأنه تم تسجيل أقوال شهود العيان.