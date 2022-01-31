بايدن وأمير قطر يبحثان ملفي إيران وأوكرانيا

قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس جو بايدن، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيبحثان اليوم الاثنين مجموعة واسعة من القضايا من بينها أمن الطاقة إذا ما حدث غزو روسي لأوكرانيا.
وقطر هي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم وربما توجه بعض الإمدادات إلى أوروبا إذا عرقل الصراع في أوكرانيا إمدادات الغاز الروسية للقارة الأوروبية.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي يعقد في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض المحادثات النووية مع إيران والعلاقات مع أفغانستان حيث تمثل قطر الآن المصالح الأمريكية.
وقال مسؤول للصحفيين إن الشيخ تميم سيعقد اجتماعا منفصلا مع وزير الأمن الداخلي اليخاندرو مايوركاس وسيبحث مبيعات السلاح وقضايا عسكرية أخرى مع وزير الدفاع لويد أوستن.
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