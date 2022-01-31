رابط استعلام حساب المواطن وموعد صرف الدفعة الـ 51 لشهر فبراير القادم 2022

رابط استعلام حساب المواطن، من أهم وأكثر المواضيع بحثاً، على شبكة الانترنت ومحرك البحث الأشهر جوجل، هو موعد صرف الدفعة الـ51 من حساب المواطن 1443هــ، 2022م، حيث توفر المملكة العربية السعودية، منذ عام 2017م، الدعم لمواطنيها داخل المملكة، وذلك للأسر الأكثر احتياجاً، والأسر الأكثر فقراً، وذلك لضمان تحسين مستواهم المعيشي، ولضمان معيشة وحياه كريمة لهم. ويجب على المواطنين المستفيدين من هذا الدعم، سرعة تحديث بياناتهم لكي يتم وضعهم في نظام الدعم المطور، وذلك حرصاً من المملكة على ضمان الحصول على الدعم من قبل المستحقين.

رابط استعلام حساب المواطن

توفر المملكة العربية السعودية. للأسر الأكثر فقراً. ومتوسطي الدخل. برامج دعم كثيرة. وذلك لتوفير لهم حياه كريمة تساعدهم على أعباء الحياه ومتطلباتها. مثل برنامج حساب المواطن. وحساب المواطن المطور. ودعم حافز. ودعم ريف. وغيرها من البرامج التي تهدف إلى حياه كريمة. وتحسين مستوى معيشة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

موعد صرف الدفعة الـ51 لحساب المواطن بالهجري 1443

يتم صرف كل دفعة في اليوم العاشر من كل شهر. بحيث إذا لم يصادف ذلك اليوم يوم عطلة رسمية. وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة يتم صرفه في اليوم الذي يليه أو يسبقه. ويتم الإعلان عن ذلك مسبقاً. وبناءاً على ذلك تم تحديد صرف الدفعة الـ50 لشهر فبراير 2022م. يوم الخميس بعد القادم الموافق 10/2/2022م. 9/7/1443هــ. والدفعة التي تليها في شهر مارس القادم يتم صرفها يوم الخميس الموافق 10/3/2022م. 7/8/1443هــ.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن