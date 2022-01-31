كيفية إصدار بطاقة صعود الطائرة أديل

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عمر شويل - جدة إصدار بطاقة صعود الطائرة أديل تعد بطاقة صعود الطائرة أديل من اهم الأمور والشروط الأساسية التي تضعها الشركة لركوب الطائرة إذا رغبت بالسفر لأي جهة ضمن الخطوط الجوية السعودية مع العلم ان يجب بان يكون للراكب بطاقة خاصة للصعود إلى الطائرة والتعرف على كيفية إصدار بطاقة الصعود على الطائرة أديل لذلك وفر الموقع الإلكتروني للشركة ومن خلال التطبيق لأديل ومنح الشركة مميزات عديده للمسافر الذي يحمل البطاقة

شركة أديل للطيران

تعد شركة أديل للطيران flyadeal من اهم الشركات المملوكة في المملكة العربية السعودية لأنها تتميز بأسعارها المنخفضة بالنسبة للشركات الأخري المنافسة لها في مجال الطيران وقد تم تأسيس الشركة عام 2016 م ويعتبر مطار الملك عبد العزيز آل سعود الدولي مقرا لها في مدينة جده السعودية وقد ظهرت انطلاقتها في اليوم الوطني السعودي عام 2017 م ويتولى سيادة المهندس صالح الجاسر رئاسة مجلس الإدارة للشركة والسيد كونكورفياتيس منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

إصدار بطاقة صعود الطائرة أديل

يتم الحجز وإصدار بطاقات الصعود لللتذكرة على الطائرة أديل بكل يسر وسهولة ومن خلال عده طرق منها خدمة العملاء والاتصال على رقم 96692000212 اومن خلال موقع الشركة الإلكتروني أو من خلال تطبيق أديل والذي يتم عبر الأجهزة الذكية للجوال.

كيفية إصدار بطاقات أديل بشكل إلكتروني

يحق للشخص المسافر الذي يرغب بإصدار بطاقة تذكرة حجز من شركة أديل للطيران إلكترونيا وهي كالتالي:

يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة.

الضغط على مفتاح.

إتمام أجراءات السفر.

ثم الانتقال لصفحة ملئ البيانات الخاصة لإتمام عملية أصدار بطاقة الصعود وهي كالتالي.

ثم إضافة المرجع للحجز في المجال المخصص له.

بعد ذلك يتم إدخال اسم العائلة في المجال المخصص له.

الضغط على استمرار.

ثم إتمام بعض الإجراءات الأزمة والتعليمات الخاصة بإصدار التصريح.

تكون الخطوات ثم الحصول على البطاقة إلكترونيا.

إصدار بطاقة صعود أديل عبر تطبيق أديل

يمكن لأي مسافر إصدار بطاقة الصعود عبر شركة أديل من خلال تطبيق أديل في الأجهزة الذكية من خلال هذه الخطوات:

يمكن تسجيل دخول المستخدم إلى تطبيق أديل الموجودة على الأجهزة الذكية.

النقر على مفتاح إتمام إجراءات السفر للمستخدم.

ثم الانتقال إلى الصفحة الخاصة لملئ البيانات لإتمام إجراءات الصعود على الطائرة من خلال هذه النقاط.

إضافة مرجع الحجز في المجال المخصص.

ثم إدخال اسم العائلة في المجال المخصص.

الضغط على مفتاح استمرار وذلك لإصدار البطاقة.

خطوات تعديل حجز بطاقة أديل

إذا أراد المسافر تغيير موعد الحجز لأي سبب من الأسباب الطارئة باتباع الخطوات التالية:

يمكن الدخول على الموقع لشركة الطيران أديل.

الضغط على إدارة حجزي.

ثم كتابة البيانات الخاصة لإتمام عملية تغيير موعد الحجز.

الضغط على استمرار.

ثم إدخال المعلومات والبيانات للرحلة الجوية.

على المسافر اختيار الموعد المناسب له.

كيفية إعادة إصدار بطاقة أديل

يتم إصدار بطاقة أديل إذا قمت بالتسجيل ولم يتم استلامها عبر البريد الإلكتروني من خلال بعض النقاط.

يمكنك الدخول على الرابط الإلكتروني بطلب المساعدة من الشركة.

ثم إدخال عنوان البريد الإلكتروني.

قم بتحديد المشكلة الخاصة بالبطاقة ولم يتم استلامها عبر البريد.

ثم طريقة الدفع.

كتابة تاريخ الرحلة.

إدخال الموضوع بالطلب الخاص.

ثم إدخال الوصف في المجال المخصص لذلك.

الضغط على أيقونة إرسال.

ما مميزات شركة أديل للطيران

تعتبر شركة أديل للطيران من اهم وافضل الشركات الخاصة للطيران في العالم لكونها تتمتع بالعديد من المميزات ومنها:

تعد شركة أديل للطيران من اهم الشركات الوطنية في المملكة العربية السعودية.

يتم الالتزام بمواعيد الرحلات المعلنة.

تغطي شركة أديل السفر إلي جميع المملكة.

انخفاض أسعار السفر في الشركة.

بإمكان المسافر التسوق على متن الطائرة وذلك من خلال بعض الخدمات.

تقوم شركة أديل بتوفير كل سبل السلامة والأمن للمسافرين على منها.

بإمكان المسافر اختياره المقعد المناسب له.

مميزات بطاقة شركة أديل

وفرت بطاقة شركة أديل للشخص المسافر عليها مجموعه من المزايا وهي كالتالي:

إمكانية الحضور إلى المطار قبل إقلاع الطائرة بوقت قصير.

توفر البطاقة الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة.

إمكانية اختيار المقعد للمسافر المناسب أثناء الرحلة.

انخفاض أسعار بطاقة شركة أديل بالنسبة للشركات المنافسة.

توفير الوقت والجهد للمسافرين.

أمكانيه تعديل الحجز للمسافر الخاص به.

طرق التواصل مع طيران أديل

يعد التواصل مع شركة الطيران لمعرفة جدول مواعيد الرحلات لبعض المعاملات من خلال هذه الأرقام.