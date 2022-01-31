رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 وخطوات الاستعلام عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية moedu.gov.iq

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 وخطوات الاستعلام عبر موقع وزارة التربية والتعليم يمكنك الآن الدخول على الرابط المباشر التابع لوزارة التربية والتعليم في العراق من أجل التعرف على النتائج الخاصة بالقبول الموازي التابعة لوزارة التربية والتعليم في دولة العراق، وهذا من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة والعمل على التعرف على جميع التفاصيل، حيث أن الوزارة أعلنت منع التجمعات في المداري حفاظا منها على الطلاب منع انتشار فيروس كورونا، ولهذا فقد صممت الموقع الإلكتروني من أجل البحث عن النتائج بسهولة أثناء التواجد في المنزل، حتى يطمئن الطلاب على درجاتهم.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

أعلنت الوزارة العراقية مؤخرا عن ظهور النتائج الخاصة بالطلاب في جميع محافظات العراق على الموقع الإلكتروني الخاص بها.

حيث أنه بإمكانك التعرف على تفاصيل النتيجة من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي يقوم بها الطالب للحصول على النتيجة.

وهو أن يقوم بالدخول على الموقع وكتابة رقم الطالب وأسمه للحصول على النتيجة من خلال مجموعة من الخطوات الأساسية.

خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي

بعدما أعلنت الوزارة عن اعتمادها للنتائج الخاصة بالطلاب عبر الموقع الإلكتروني، نتعرف على الخطوات الخاصة بالحصول على النتيجة من قبل الموقع في جميع المحافظات العراقية، وهذا من خلال التالي:

أولا بتم الدخول على الموقع الرسمي التابع لوزارة التعليم العراقية. moedu.gov.iq

ومن ثم يتم الدخول على الأيقونة الخاصة بالإستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب.

ومن ثم يتم كتابة الأسم الرباعي للطالب وكتابة رقم الامتحان.

ومن ثم يتم كتابة أسم المحافظة والضغط على الخانة الخاصة بالحصول على النتائج

ويتم بعدها الحصول على النتائج والدرجات كاملة في الصفحة.

تتمكن من طابعة النتيجة في حالة رغبتك في ذلك

وهذا حيث أنه قد بدأ العام الدراسي الجديد في دولة العراق منذ يوم السابع والعشرون من شهر يناير، وينتظر الطلاب الحصول على النتائج الخاصة بهم حتى يتمكنون من التعرف على مستقبلهم وجميع التفاصيل الخاصة بهم، ولهذا فقد نقوم بتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بالقبول الموازي على موقعنا حتى يتعرف الطالب على كل ما يرغب فيه من تفاصيل تتعلق بالعملية التعليمية بالشكل الصحيح