دراسة صينية تكشف مفاجأة بشأن لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية، اليوم الإثنين، أوضحت الدراسة أنه تم حقن بالغين (كانوا قد حقنوا بجرعتين من لقاح كورونافاك غير المنشط خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة الماضية) بلقاح كونفيدسيا، وهو لقاح الفيروس الغدى من النوع الخامس القائم على الناقل أو جرعة ثالثة من كورونافاك.
وبحسب الدراسة التى نشرت فى مجلة "نيتشر ميديسين"، وصل عيار المتوسط الهندسى للأجسام المضادة المحايدة لفيروس سارس-كوف-2 إلى 197.4 بعد التطعيم بجرعة ثالثة معززة من لقاح كونفيدسيا، بينما بلغ عيار المتوسط الهندسى 33.6 بعد التطعيم بجرعة ثالثة معززة من لقاح كورونافاك.
وقال الباحثون إن البيانات تشير إلى أن الحقن بجرعة ثالثة معززة من لقاح كونفيدسيا عقب التطعيم فى البداية بلقاح كورونافاك يعد آمنا وأكثر فاعلية من الحصول على جرعة ثالثة معززة من ذات النوع من اللقاح.
يشار إلى أن عيار المتوسط الهندسى هو مقياس رئيسى للمناعة يعكس بشكل كاف استجابة الأجسام المضادة بعد التطعيم.
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