جدة - نرمين السيد - ونفت ماركاروفا فى حديثها لشبكة "سى بى إس" التلفزيونية الأمريكية تقارير إعلامية تفيد بوجود احتكاكات بين السلطات الأوكرانية والأمريكية بشأن تقييم تهديد الاعتداءات الروسية.
وقالت السفيرة الأوكرانية - بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية: "لا يوجد احتكاكات.. أعنى أنه يمكننا إجراء بعض المناقشات ويمكن أن يكون لدينا اختلافات فى الآراء، لكن الولايات المتحدة هى شريكنا الاستراتيجى، بل ويمكننى أن أقول الصديق الاستراتيجى رقم 1".
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بوجود خلافات بعينها بين الرئيسين الأمريكى جو بايدن، والأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، فى أعقاب المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الزعيمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفيرة أوكرانيا بأمريكا: العلاقات بين كييف وواشنطن فى أفضل مستوياتها الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.