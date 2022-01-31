سفيرة أوكرانيا بأمريكا: العلاقات بين كييف وواشنطن فى أفضل مستوياتها الآن

جدة - نرمين السيد - ونفت ماركاروفا فى حديثها لشبكة "سى بى إس" التلفزيونية الأمريكية تقارير إعلامية تفيد بوجود احتكاكات بين السلطات الأوكرانية والأمريكية بشأن تقييم تهديد الاعتداءات الروسية.

وقالت السفيرة الأوكرانية - بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية: "لا يوجد احتكاكات.. أعنى أنه يمكننا إجراء بعض المناقشات ويمكن أن يكون لدينا اختلافات فى الآراء، لكن الولايات المتحدة هى شريكنا الاستراتيجى، بل ويمكننى أن أقول الصديق الاستراتيجى رقم 1".

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بوجود خلافات بعينها بين الرئيسين الأمريكى جو بايدن، والأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، فى أعقاب المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الزعيمين.