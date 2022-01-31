مسؤول أمريكى: الولايات المتحدة تدفع لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول بارز فى الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة تدفع فى اتجاه إجراء محادثات مع كوريا الشمالية بعد أحدث تجاربها لإطلاق صاروخ باليستى أمس الأحد، والتى قيل إنها كانت أطول تجربة من نوعها منذ عام 2017.





وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة باتباع مسار دبلوماسى مع كوريا الشمالية، على الرغم من وصفها للتجارب الصاروخية الأخيرة بأنها "مزعزعة للاستقرار وتشكل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف فى المنطقة، وانتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وقال: إن الولايات المتحدة لم تسمع بعد من بيونج يانج بشأن اقتراح لبدء المناقشات، بحسب صحيفة "ذا هيل الأمريكية.

ووفقا للصحيفة، رفض المسؤول الإفصاح عن تفاصيل النهج الذى ستتبعه الولايات المتحدة إذا فشلت فى إجراء محادثات مع كوريا الشمالية.

ويأتى سعى الولايات المتحدة لإجراء محادثات بعد أن أكدت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى أمس قالت إنه قادر على الوصول إلى جزيرة جوام، وهى أرض تابعة للولايات المتحدة وتقع فى منطقة المحيط الهادئ.

وكان خبراء قد قالوا إن تركيز إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن على كوريا الشمالية قد انخفض فى قائمة أولوياتها الدولية، إذ أنها تركز بشكل أكبر على تحديات مثل التعزيز العسكرى الروسى على الحدود مع أوكرانيا، وإحياء الاتفاق النووى مع إيران وتداعيات خروج الولايات المتحدة من أفغانستان.