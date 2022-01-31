ألوية العمالقة تعلن إتلاف 7700 لغم حوثى فى شبوة

جدة - نرمين السيد - يأتى إعلان قوات العمالقة فى مسعى لتأمين المواقع التى حررتها خلال عملية "إعصار الجنوب"، التى أطلقتها مطلع العام الجارى. وتمكنت قوات العمالقة الجنوبية فى أقل من أسبوعين من دحر مليشيات الحوثى فى محافظة شبوة الاستراتيجية وتأمينا.

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