الاستخبارات العراقية: ضبط عبوات ناسفة وقذائف لتنظيم «داعش» فى الأنبار

جدة - نرمين السيد - وذكرت الاستخبارات فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الإثنين، أن عناصر الاستخبارات تمكنت، خلال البحث والتفتيش فى منطقة (بوحياة) بمدينة الحديثة فى الأنبار، من ضبط وكر لتنظيم "داعش" الإرهابى يحتوى على صواعق تفجير وعبوات ناسفة وقذائف هاون.
وأشارت الاستخبارات إلى أنه تم تدمير المواد موقعيا دون حدوث أية أضرار تذكر.
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