الكويت: الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثى تتطلب تحركا دوليا سريعا

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات فى بيان، إن الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثى تهدد استقرار المنطقة، وتتطلب تحركا دوليا سريعا وحاسما لردع التهديدات ومحاسبة مرتكبيها. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، قد أعلنت أمس، عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ الباليستى الذى أطلقته ميليشيا الحوثى الإرهابية من مدينة الجوف اليمنية والذى كان يستهدف الدولة وتم اعتراضه وتدميره وسقوط بقاياه خارج المناطق المأهولة بالسكان.

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