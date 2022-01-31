أمريكا: جهزنا قائمة لمعاقبة أشخاص وكيانات روسية حال غزو أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت روسيا، قد أعلنت أنها تريد علاقات قائمة على "المساواة" مع الولايات المتحدة متهمة الغربيين بالتسبب بالتوتر بشأن أوكرانيا، فى حين دعت لندن إلى تعزيز حلف شمال الأطلسى واستهداف الكرملين بعقوبات.

فى الأثناء تتواصل الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة وسط تزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع بعدما نشرت روسيا أكثر من مئة ألف من قواتها عند الحدود مع أوكرانيا.