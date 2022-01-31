سوريا.. "قسد" تكشف حصيلة جديدة لقتلى "داعش" في غويران

كشفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الاثنين، حصيلة قتلى "داعش" في المعارك بين القوات الكردية والتنظيم الإرهابي، بسجن الصناعة في غويران بالحسكة شمال شرق سوريا.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان حصلت "دوت الخليج" على نسخة منه: "عمد تنظيم داعش الإرهابي وضمن السجن وبشكل وحشي، إلى تصفية 77 من العاملين في السجن والحرس".
وأشار بيان "قسد" إلى أن الاشتباكات والمعارك خارج سجن غويران والتي استمرت سبعة أيام، أسفرت عن سقوط 40 مقاتلا من القوات الكردية، بالإضافة إلى 4 مواطنين.
وأكد البيان أن الحصيلة الكلية لعملية اقتحام السجن منذ بدايتها، شملت مصرع 374 من "داعش"، و121 مقاتلا من القوات الكردية والعاملين في السجن.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكد أن استمرار ارتفاع حصيلة المعارك، يعود إلى عثور القوات الكردية على مزيد من الجثث خلال "عمليات التمشيط والتفتيش في مباني السجن وأحياء محيطة به".
وأشار المرصد إلى أن "الحصيلة غير نهائية" عازيا الأمر إلى "وجود عشرات الجثث غالبيتها محروقة ومشوهة".
والحصيلة مرشّحة للارتفاع، بحسب المرصد، نظرا لتعرض عدد من المقاتلين الأكراد لإصابات بالغة في المعارك.
وأعلنت "قسد" ذات الغالبية الكردية، يوم الأحد، انتهاء عمليات التمشيط في محيط سجن غويران.
وجاء في بيان لهذه القوات "نعلن انتهاء حملة التمشيط في سجن الصناعة بحي غويران في الحسكة وإنهاء الجيوب الأخيرة التي كان مرتزقة داعش يتحصنون فيها في المهاجع الشمالية".
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