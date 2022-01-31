روسيا: سفن الأسطول فى البحر الأسود عادت إلى قواعدها

وقال روليف - فى تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء "نوفوستى" اليوم الإثنين- إن "أكثر من 20 سفينة من أسطول البحر الأسود الروسى شاركت فى هذه التدريبات، التى بدأت فى 26 يناير الجارى".
وأضاف: "لقد قامت أطقم هذه السفن، ضمن مجموعات تكتيكية مختلفة، بتنفيذ مهام التدريب القتالى البحرى، الذى تضمن الرمى بالمدفعية على أهداف تحاكى السفن ووسائل الهجوم الجوى للعدو المفترض".
وتابع: "وتدرب البحارة الروس أيضا على تنفيذ عمليات الاتصال والمحافظة على جاهزية السفن، وتنفيذ مهمات الدفاع الجوى، ومكافحة الغواصات والتصدى للمخربين خلال الوقوف فى مرسى غير مجهز، وكذلك عند عبور الممرات البحرية"، مشيرا إلى أن أطقم هذه السفن ستواصل، بعد الصيانة وفقا للخطة وتجديد احتياطى المواد الغذائية، تنفيذ المهام المكلفة بها.
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