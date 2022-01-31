وكالة الطاقة الدولية تتوقع تباطؤ الطلب العالمى على الغاز

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الاثنين، أنه إذا لم يتجاوز الطقس المعايير الموسمية، فمن المتوقع أن يتباطأ الطلب العالمى على الغاز بسبب ارتفاع الأسعار وضعف النمو الاقتصادى.





كما توقعت وكالة الطاقة الدولية - فى تقرير أوردته صحيفة "لاتريبون" الفرنسية - انخفاضا ملحوظا بنسبة 4% فى الطلب على الغاز هذا العام.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن تقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير عن سوق الغاز فى العام 2022 سيكون محل بحث خلال الاجتماع المرتقب الخميس المقبل للبنك المركزى الأوروبى، والذى يعقد تحت ضغط التضخم الذى لا يزال مرتفعا للغاية، لافتة إلى أن التصعيد بين روسيا وأوكرانيا قد يزيد من مخاطر التضخم.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية - فى تقريرها - نموا أضعف فى الربع الأول من العام الجارى على المستوى العالمى، مع انخفاض الطلب فى أوروبا؛ بسبب الزيادة التاريخية فى الأسعار، مشيرة إلى انتعاش الاستهلاك العالمى للغاز الطبيعى انتعش بنسبة 6ر4% العام الماضى، أى أكثر من ضعف الانخفاض الذى شهده عام 2020.

وأرجع التقرير هذا الانتعاش فى الطلب إلى التعافى الاقتصادى القوى بعد عام 2020 الذى تميز بالقيود الصحية لمكافحة جائحة "كورونا"، وسلسلة من الأحداث المناخية الصعبة، مضيفا "نتيجة لذلك، فشل العرض فى مواكبة الانتعاش، علاوة على الصعوبات التقنية الأخرى لدى بعض المنتجين؛ مما أدى إلى توترات فى السوق وارتفاع حاد فى الأسعار وتسبب بدوره فى تباطؤ نمو الطلب على الغاز فى النصف الثانى من العام الماضى".

ووفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية، التى تتخذ من العاصمة الفرنسية مقرا لها، فإن اتجاهات الطلب قصيرة الأجل ستعتمد فى المستقبل على الطقس خلال ما تبقى من موسم التدفئة فى نصف الكرة الشمالى، موضحة أنه بافتراض استقرار درجات الحرارة عند المستويات العادية، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو فى سوق الغاز الطبيعى بسبب ارتفاع أسعار الغاز وانخفاض النمو الاقتصادى، بينما يمكن أن تنخفض ضغوط العرض مع العودة التدريجية للقدرات التى كانت معلقة.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب العالمى على الغاز 148ر4 مليار متر مكعب بحلول عام 2022، وهو ما يمثل زيادة متواضعة قدرها 0,9% مقارنة بالعام الماضى، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج العالمى إلى 4,191 مليمتر (+ 1,6%).

وأشار التقرير إلى أن مصادر الطاقة المتجددة تنمو بقوة، فى حين يصبح الفحم ـ الذى يلوث بشدة ـ أكثر قدرة على المنافسة بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

ومن المتوقع أن يصل إجمالى الطلب الأوروبى على الغاز إلى 527 مليمتر مكعب هذا العام بعد 552 مليمتر مكعب فى العام الماضى.