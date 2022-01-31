رئيس وزراء سنغافورة: متفائل بشأن إعادة فتح البلاد عام 2022

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية، أن تصريحات "لى" جاءت عبر حديثه إلى الصحفيين خلال زيارته إلى منطقة جورونج بوينت عشية رأس السنة الصينية الجديدة، وكان برفقته وزير النقل إس إيسواران، ووزيرة الدولة للنقل إيمى خور، وممثلو العمال باتريك تاى وفهمى أليمان ويو وان لينج.
وأوضح "لى" أن بعض القطاعات مثل المأكولات والمشروبات والسياحة لا تزال تواجه مشكلات فى بلاده، إلا أن اقتصاد سنغافورة فى وضع مستقر، بل من المقرر أن ينمو من 3 إلى 5 العام الجارى.
وأعرب عن اعتقاده بأن عام 2022 سيكون جيدا من الناحية الاقتصادية؛ لأن الاقتصاد الأمريكى قوى للغاية، ولا يزال ينمو، فى حين أن أوروبا أكثر معاناة لكنها تشهد انتعاشا أيضا.
وأضاف أن سنغافورة بدأت فى فتح حدودها تدريجيا وتأمل فى استئناف الأعمال التجارية وكذلك السفر والرحلات السياحية.
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