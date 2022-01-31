نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا 550 كوينز مجانية بطريقة جديدة إي فوتبول بيس 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن كوينز PES 2021 Mobile ، الآن بسهولة يمكنك المنافسة في التحديات والمنافسات القوية داخل اللعبة والفوز بها ورفع مستوى فريقك. بين ممارسي اللعبة حول العالم. كما يرتفع أسم فريقك بين المستخدمين حيث يمكن الآن إذا كان تقييمك 750 في ترتيب اللعبة سوف يصل إلي 1100 في الترتيب خلال أسبوعين فقط. وذلك بفضل الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا بطريقة أمنة. كما تمنحك الكوينز شراء اللاعبين التي لديهم قدرات كبيرة في السرعة والتسديد على المرمي والتمرير الدقيق في لعبة إي فوتبول بيس 2021. كما يتم شراء اللاعبين للفوز في التحديات ويتم ترتيبك سريعا في ترتيب اللعبة بسرعة كبيرة. ومن اليوم سوف نعرفك كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا بطريقة رسمية وأمنة ومجربة. وذلك من خلال الفقرات التي سنقوم من خلالها عرض الطريقة.

شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا في التحديث الجديد

الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا بات سهلا حيث بمجرد دخولك بشكل يومي للعبة سوف يتم الفوز بالكوينز المجانية دائما. وذلك بدون البحث عن مواقع تشحن حسابك برقم المستخدم في اللعبة وأختراق بياناتك الشخصية. والتي أنت توافق على أختراقها عند شحن eFootball PES 2021. فقط تابع الخطوات التالية للحصول على الطريقة الرسمية.

قبل أي شئ يجب تحميل إي فوتبول بيس 2021 من جوجل بلاي.

من جوجل بلاي. ثم تسجيل الإيميل الخاص بك وربطه باللعبة من خلال الموافقة عن طريق صندوق الوارد داخل بريدك الإلكتروني. وينصح بعمل هذه العملية يوم الاثنين لأن الأسبوع يبدأ من ذلك اليوم.

بعد فتح اللعبة سوف تنبثق أيقونتين واحدة خاصة بهدية يومية من عملة GP. والأخرى هدية كوينز يومية.

بعد ذلك ننقر على أيقونة الكوينز المجانية الخاصة بتسجيل الدخول اليومي. وذلك ليتم شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا. حيث يتم تسجيل الدخول اليومي على مدار الأسبوع ويتم الحصول على 10 كوينز يومية وفي اليوم السادس تحديدا يوم السبت 20 كوينز والأحد 30 كوينز. وبذلك يتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا أسبوعيا 100 كوينز وشهريا 400 كوينز.

مجانا. حيث يتم تسجيل الدخول اليومي على مدار الأسبوع ويتم الحصول على 10 كوينز يومية وفي اليوم السادس تحديدا يوم السبت 20 كوينز والأحد 30 كوينز. وبذلك يتم مجانا أسبوعيا 100 كوينز وشهريا 400 كوينز. يمكن أيضا إضافة 150 كوينز أخرى وذلك يتم عن طريق المباريات التي تفوز بها من أيقونة CAMPAIN. أو من خلال رفع مستوى اللاعبين عن طريق التيكيت يتم إضافة 10 كوينز أقل شئ في الأرشيف مجانا. وهذه هي طريقة كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا.

الحصول علي كوينز في بيس 2021 بطريقة مدفوعة

قدمت كونامي تحديثا جديدا في ديسمبر 2021 الماضي وقدمت فيه طريقة شحن كوينز PES 2021 Mobile بطريقة مدفوعة أمنة بعروض هائلة. كما أن هناك ثلاثة عروض كبيرة وهي بمبلغ سبعة عشر جنيها يتم الحصول على 300 كوينز مجانية وقبل العرض 100 كوينز فقط. كما أن عرض أخر 50 جنيه مصري ويتم إضافة 740 كوينز بدلا من 300 فقط وذلك من داخل لعبة إي فوتبول بيس 2021. من خلال الدخول على عربة التسوق والدخول على أيقونة CLUP MY COINS. وسوف يتم إظهار الأيقونات التي بها عروض الحصول علي كوينز في بيس 2021. وذلك يتم الدفع عن طريق الفيزا أو الماستر كارد او عدة طرق مختلفة إلكترونية من داخل اللعبة.

والآن قد تمت المعرفة الكاملة عن شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا. كما تعرفنا أيضا على أفضل عروض كونامي عن كيف تحصل على كوينز في PES 2021 بطريقة أمنة ومضمونة من خلال الفقرات السابقة. نحن ننصح بإتباع هذه الطريقة فقط وعدم الأنسياق حول المواقع الأخرى التي تضللك.