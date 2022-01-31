بعد فضيحة الاغتصاب.. لاعبو مانشستر يونايتد يتخلون عن غرينوود

ألغى عدد من نجوم مانشستر يونايتد متابعة مايسن غرينوود على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما ألقت السلطات البريطانية القبض على اللاعب الشاب على خلفية تهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

ووفق تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد ألغى كل من كريستيانو رونالدو وبول بوغبا ودافيد دي خيا، متابعة غرينوود على "إنستغرام".

وشملت قائمة اللاعبين الذين تخلوا عن غرينوود في "السوشيال ميديا" كلا من ماركوس راشفورد وإدينسون كافاني وفريد وجيسي لينغارد، بينما ظل كل من هاري ماغواير وبرونو فرنانديز من متابعيه.

وكانت شرطة مدينة مانشستر قد أكدت يوم الاثنين، إلقاء القبض على غرينوود بشبهة الاغتصاب والاعتداء على شابة، مشيرة إلى أنه سيظل محتجزا للتحقيق.

وجاء تحرك الشرطة بعدما نشرت الفتاة البريطانية هارييت روبسون، سلسلة من الصور والفيديوهات على حسابها بإنستغرام، تتهم فيها صديقها غرينوود، بالاعتداء عليها.

ونشرت المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية على "إنستغرام"، من بينها نزيف حاد في شفتها وعدة كدمات في وجهها وجسمها وفخذيها.

وبعد الواقعة، أعلن مانشستر يونايتد أن اللاعب الشاب لن يعود لتدريبات الفريق حتى إشعار آخر.

وتوقع خبراء كرة القدم نهاية مشوار اللاعب الدولي الإنجليزي بعد الواقعة الصادمة، بعد أن كان من المتوقع أن يكون أحد أبرز نجوم منتخب إنجلترا في الأعوام المقبلة.