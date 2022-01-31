تعيين لامبارد مدربا لإيفرتون بعد إقالة بنيتز

أعلن إيفرتون، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعيين مدرب تشلسي السابق فرانك لامبارد مدربا جديدا للفريق لخلافة الإسباني رفائيل بنيتز.

ووقع لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق عقدا لعامين ونصف العام حتى يونيو 2024.

وقال لامبارد في بيان "أنا متحمس جدا لبدء المهمة. بعد التحدث إلى المالك ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة، شعرت بشغفهم وطموحهم. آمل أن يكونوا قد شعروا بطموحي ورغبتي الشديدة في العمل لتحقيق ذلك"، وفقا لرويترز.

وقال إيفرتون، ومقره مدينة ليفربول، في بيان "بإمكان نادي إيفرتون تأكيد تعيين فرانك لامبارد مدرباً جديداً للفريق. وافق لاعب الوسط الإنكليزي السابق على عقد لمدة عامين ونصف العام حتى يونيو 2024"، مضيفا أن لامبارد "سيتولى قيادة الفريق الأول في مباراة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي ضد برنتفورد في غوديسون بارك السبت 5 فبراير"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

يشار إلى أن إيفرتون أقال بينيتز، الذي تولى قيادة القطب الأزرق لليفربول في 30 يونيو الماضي خلفا لكارلو أنشيلوتي، في منتصف الشهر يناير الجاري إثر النتائج السيئة التي حققها الفريق تحت قيادته، ومنح المهمة موقتا للاسكتلندي دانكن فيرغوسون.

الجدير بالذكر أن إيفرتون يحتل المركز 16 في البريميرليغ بعد خسارته 10 من مبارياته الـ 14 الأخيرة في البطولة الإنجليزية، كما حصد 19 نقطة فقط في 20 مباراة، وهي أدنى نسبة في منتصف الدوري منذ موسم 2005-2006.