قسد: هجوم داعش على سجن الحسكة خطط له من خارج الحدود

جدة - نرمين السيد - قالت قوات سوريا اليمقراطية، إن هجوم داعش على سجن الحسكة خطط له من خارج الحدود، مؤكدة على أهمية وجود حلول لمشكلة عائلات داعش وتشكيل محكمة دولة لمحاسبة عناصر التنظيم.





وأضافت قسد فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن داعش كان يريد إعادة إطلاق مشروعه من الحسكة فى سوريا، مشيرة إلى أن هناك 121 قتيلا سقطوا من قواتنا وحراس السجن ومدنيين فى أحداث سجن غويران، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. وكان تنظيم داعش، قد شن هجوما على مركز الاحتجاز التابع لقوات الأمن الداخلى بإقليم الحسكة فى شمال شرقى سوريا الأسبوع الماضى، والذى استهدف تحرير مقاتلين معتقلين من أعضاء التنظيم. وتسببت المعارك بنزوح آلاف العائلات المدنيين من الأحياء المحيطة بمناطق الاشتباكات.

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