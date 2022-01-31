التحالف العربى ينفذ 18عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثى فى مأرب وتعز

جدة - نرمين السيد - وذكر التحالف فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 18 آلية عسكرية لميليشيات الحوثى وأوقعت خسائر بشرية. يشار إلى أن وزارة الدفاع الإماراتية، كانت قد أعلنت أمس الأحد، تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ الباليستى الذى أطلقته ميليشيا الحوثى الإرهابية من مدينة الجوف اليمنية والذى كان يستهدف الدولة وتم اعتراضه وتدميره وسقوط بقاياه خارج المناطق المأهولة بالسكان.

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