أول تعليق من روسيا عقب تهديد لندن بمصادرة ممتلكات رجال الأعمال

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الصحفى للكرملين للصحفيين، اليوم الإثنين، إن "بيان لندن مقلق للغاية ليس فقط بالنسبة للكرملين، بل وللشركات الروسية".
وأضاف بيسكوف: "نحن نتحدث عن هجوم غير مخفى على رجال الأعمال، دعونا لا ننسى أن العديد من الشركات الروسية لديها شركات بريطانية كبيرة كشركاء استراتيجيين ومستثمرين ومساهمين، وبهذا يمس التهديد البريطانى وسط الأعمال لديه".
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية قد أعلنت، أمس الأحد، أن بلدها لا تستبعد إمكانية مصادرة ممتلكات رجال الأعمال الروس فى لندن كجزء من تشديد نظام العقوبات ضد روسيا فى حالة تصعيد الوضع حول أوكرانيا.
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