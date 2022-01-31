الكرملين: لا خطط لفرض إغلاق تام فى أنحاء روسيا

وتعليقًا على ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى فى البلاد بشأن احتمال فرض قيود مرتبطة بفيروس كورونا، قال متحدث الرئاسة الروسية: "هذه المسألة ليست على جدول الأعمال، لم تتم مناقشتها"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وفيما يتعلق بيانات دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية بشأن حصيلة وفيات كوفيد-19 المتزايدة، أعرب بيسكوف عن حزنه لهذا الاتجاه التصاعدى، وقال : "فى الواقع، فقدنا الكثير من مواطنينا نتيجة لجائحة كوفيد-19، الأمر الرئيسى هو الاستمرار فى حث الناس على التطعيم، هذه هى الطريقة الوحيدة لتقليل عدد وفيات فيروس كورونا، التطعيم هو الشىء الوحيد الذى يوفر الحماية".
وأشار "بيسكوف" إلى أن معدل التطعيم فى بلاده أقل كثيرًا مما هو مطلوب، وتابع : "دعونا نأمل أننا سنكون بمرور الوقت قادرين على زيادة مستوى مناعة القطيع طبيعيًا أو بفضل اللقاحات، وهذا سيساعد على تقليل عدد الوفيات".
وتسجل روسيا حاليًا ارتفاعات قياسية فى حالات الإصابة بكوفيد-19، حيث تسجل أكثر من 100 ألف حالة يوميًا، فى معدل لم تشهده منذ بداية الجائحة.
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