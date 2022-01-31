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عمر شويل - جدة شريحة بيانات stc لا محدود 160، تعتبر من أبرز الباقات التي تقدمها سوا اللامحدودة سوا بوست، التي تقدمها شركة stc السعودية. التي تعتبر من أكبر شركات الاتصال في المملكة العربية السعودية، ولا بد من ننوّه إلى أنّ هذه الأخيرة قد تأسست سنة 1998 في الرياض. وهي تقدم خدمات فيما يخص الاتصالات واستعمال الإنترنت لكل المتعاملين الذين يستخدمونها، لكل من قطاع الأفراد والأعمال على حد سواء. وتجدر الإشارة إلى أنّ شريحة بيانات stc تدوم صلاحيتها لمدة أربع أسابيع كاملة، بالإضافة إلى ذلك فهي تشمل باقات بيانات لا محدودة مثل: سوا ستار وباقة سوا شير. وسنتحدث في مقالنا هذا عن موضوع شريحة بيانات stc لا محدود 160، تابعوا معنا التفاصيل.

شريحة بيانات stc لا محدود 160

يبحث الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن خدمات شريحة بيانات stc لا محدود 160. هذه الأخيرة تقدم مكالمات وبيانات تواصل اجتماعي غير محدودة، بالإضافة إلى ذلك فالشريحة تضم 55 جيجا بايت إنترنت، وسعرها 166 ريال، وبعد إضافة الضريبة يصبح سعرها 184 ريال، ومن أجل الاشتراك في هذه الباقة يجب أن يقوم المواطن بإرسال رمز 7160 إلى الرقم 900.

علاوة على ذلك، فإنّ شريحة بيانات stc لا محدود تشمل باقة سوا ستار، وهي تقدم بيانات ومواقع تواصل اجتماعي مفتوحة. وسعر هذه الباقة يبلغ 220 ريال، وبعد إضافة الضريبة تصبح 253 ريال، ومن أجل الاشتراك يجب أن يقوم العميل بإرسال 7220 إلى900، أما باقة سوا شير تضم أيضا مكالمات لا محدودة، وحجم الانترنت فيها 15 جيجا بايت، سعر الباقة 126.5 مع احتساب القيمة المضافة، يتم الاشتراك بإرسال 7110 إلى 900.

باقات سوا الشهرية

توجد العديد من الباقات الشهرية الخاصة بسوا، نذكر لكم منها باقة سوا لايك. فيها 500 دقيقة مكالمات، 6 جيجا بايت لمواقع التواصل الاجتماعي وتسعة جيجا بايت للأنترنت. سعر الاشتراك فيها هو خمسة وستون ريال، بعد إضافة القيمة يبلغ 74.75 ريال. ومن أجل الاشتراك في هذه الباقة يقوم العميل بإرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 900 تتضمن الرقم التالي 7056.

وهنا أيضا باقة أخرى هي باقة سوا 30. تشمل هذه الباقة 200 دقيقة مكالمات و 1 جيجا بايت لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وتستمر لمدة أربعة أسابيع. سهر الاشتراك فيها يبلغ ثلاثين ريال. وبعد إضافة الضريبة يصبح 34.5 ريال سعودي. ويتم الاشتراك بإرسال رسالة نصية إلى الرقم 900، مضمونها كود 7065. وبهذا نكون قد ذكرنا لكم أهم باقات سوا التي تدوم لشهر.

إلى هنا نصل إلى خاتمة المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع شريحة بيانات stc لا محدود 160. نرجوا أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة من خلال مقالنا هذا.