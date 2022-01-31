تثبيت FIFA 22 Mobile بالتعليق العربي للاندرويد وios

FIFA 22 Mobile واحدة من أشهر الالعاب الالكترونية التي يبحث عمها دائما محبي العاب كرة القدم وهي النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة وهي من تطوير ونشر واحدة من أشهر الشركات في عالم العاب الفيديو جيم وهي EA Sport الكندية الشركة المتخصصة في صناعة الالعاب التي تخص الرياضات المختلفة من كرة القدم وكرة السلسة إلي باقي الرياضات الأخري وتم إصدار اللعبة للمرة الأولي عام 1994 لنظام ويندوز لتشمل اللعبة اليوم جميع منصات الالعاب الإلكترونية وأنظمة تشغيل الجوال بما فيها أندرويد وios وهي أفضل العاب كرة القدم إلي جانب إي فوتبول pes 22 ونستعرض الان أهم مميزات FIFA 22 Mobile وطريق التثبيت علي الهواتف.

مميزات FIFA 22 Mobile

تتميز لعبة كرة القدم FIFA 22 Mobile BETA بوجود أوضاع متنوعه عند تحميل اللعبه يمكنك الاختيار من بينها .

يمكنك اختيار الاستراتيجية الخاصه بك في اللعب لتفوز في المباريات والبطولات.

حجم اللعبة صغير جدا لا يحتاج الي مساحه تخزينيه كبيره فى الهاتف لتحميلها .

تتميز اللعبة بحصولها على ترخيص من دورى أبطال اوروبا مع ترخيص من عدد من الدول والأندية المختلفة .

يمكنك ان تستمر في اللعب مع باقي المستخدمين المتواجدين في عدد كبير من المواسم وبدون الحاجه الي ظبط الإعدادات الخاصة بذلك الموسم .

كذلك تمكنك اللعبة من الحصول على اللاعبين العالمين المشهورين من خلال البطاقات التي تجمعها في اللعبة.

أيضا تتميز اللعبة برسومات عالية الدِّقَّة وجرافيكس عالي الجودة وفريد من نوعه مع ميزه التعليقات على المباريات باللغة العربية.

كذلك تتميز اللعبه بانها سهله الاستخدام وسهله التحكم حيث تستطيع التحكم فيها من خلال الازرار المتوفره على جانبي الشاشه او من خلال اللمس.

يمكن تشغيل اللعبة على اى نوع هاتف يعمل بنظام الاندرويد وذلك نظرا لحجم اللعبه الصغير للغايه .

يمكن تشغيل اللعبه والاستمتاع بها دون الحاجه الي تشغيل الإنترنت .

تحتوي اللعبه على تحديثات مستمره واضافات لا نهاية لها كمواجهه لاعب آخر من خلال الانترنت .

تمكنك اللعبه من الدخول فى بطولات ودوريات محليه وعالميه عديده اشهرها الدوري الإسباني والدورى الانجليزي.

تحتوي اللعبه على عدد لا باس به من التحديات يتواجد بشكل اسبوعي واذا استطعت الفوز فيها ستحصل على مكافآت عدّة.

طريقة تثبيت فيفا 22 للموبيل