نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفعيل سوا 30 ريال مكالمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تفعيل سوا 30 ريال مكالمات، من العروض المميزة المقدمة من شركة stc السعودية للاتصالات، وهي تقدم عروض النت أيضا والتي يبحث عنها الآلاف من العملاء نظرا لأهميتها وأسعارها المناسبة، وهذه الخدمات مشهورة في المملكة العربية السعودية بشكل كبير كون هذه الشركة العملاقة تقدم لعملائها الأفضل دوما، وتجدر الإشارة إلى أنّها تقدم خدمات للهاتف المحمول أو الأرضي على حد سواء، وهي توزع خدمات الاتصال والانترنت وتعمل على توزيع البيانات والدوائر المعلوماتية، ومن المتعارف عليه أيضا أنّ الشركة تعتبر مساهمة، إذ أنّ سبعون بالمئة منها هو ملك لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وسنتحدث اليوم عن عرض من عروضها وهو موضوع كيفية تفعيل باقة سوا 30 ريال مكالمات، تابعوا معنا.

طريقة تفعيل سوا 30 ريال مكالمات

يبحث الآلاف من العملاء عن باقات سوا 2022 وطريقة تفعيل سوا 30 ريال . وبما أنّ شركة stc تحرص على توفير كل متطلبات عملائها ومنحهم الامتيازات التي يستحقونها. تم إطلاق هذا العرض بثمن يناسب الجميع، ويتم الاشتراك من خلال تحميل تطبيق My stc من الإنترنت. وبعد ذلك يجب أن يقوم المستخدم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني خدماتي. ثم يقوم بإرسال رسالة نصية بالكود التالي 8000 إلى الرقم 900.

بالإضافة إلى كيفية تفعيل سوا 30 ريال، نذكر لكم باقة سوا 10 ريال مكالمات. والتي تعتبر أيضا من بين العروض المناسبة للعملاء. ويتم الاشتراك فيها من خلال إرسال الكود 7015 إلى الرقم 900. وهذه الباقة بدورها توفر 200 دقيقة مكالمات للأرقام من الشبكة، بالإضافة إلى 200 رسالة نصية، وهي صالحة للاستعمال لمدة أربع وعشرين ساعة من لحظة تفعيلها.

باقة سوا 65 ريال

أما بالنسبة لباقة سوا 65 ريال تقدم فيها 500 دقيقة للاتصال بمن يستخدمون نفس الشبكة فقط، كما تمنح إنترنت بثلاث سرعات. وهي كما يلي: واحد جيجا بايت عامة، و2 جيجا بايت لتطبيقات السوشيال ميديا، و1 جيجا بايت للواي فاي. وهذا العرض يبقى مفتوحا لمدة شهر كامل من تفعيله، أما الاشتراك فيكون من خلال إرسال الرمز 7065 إلى الرقم 900.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع طريقة تفعيل سوا 30 ريال مكالمات، وهي من أهم العروض التي تقدمها شركة stc للاتصالات في السعودية.