نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفعيل سوا بوست بلس 170 sawa post plus في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تفعيل سوا بوست بلس 170، يبحث عنها العديد من متعاملي شركة stc السعودية، هذه الأخيرة تعدّ أول مشغل لخدمات الاتصال في المملكة. وباقات سوا بوست هي باقة شهيرة لما تقدمه من خدمات مميزة بأسعار تناسب جميع الفئات. وهي تقدم مكالمات محلية وإنترنت واستخدام شبكات التواصل بشكل غير محدود. وخدمات هذه الباقة هي متنوعة بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين، وباقات سوا تنقسم إلى باقات شهرية وباقات أسبوعية ويومية أيضا. وهي تناسب من يستهلكون كميات عالية، وتسعى الشركة من خلال ذلك إلى تحسين وسائل وخدمات الاتصال لجميع الناس. وسنتحدث في مقالنا هذا من خلال موقع ثقفني الإخباري عن كيفية تفعيل سوا بوست بلس 170.

طريقة تفعيل سوا بوست بلس 170

يبحث الكثير من المستخدمين التابعين لشركة الاتصالات stc عن طريقة تفعيل سوا بوست بلاس 170. ويكون ذلك بإرسال رسالة نصية تحمل الكود 7170 إلى الرقم 900، بعذ ذلك ستصل للعميل رسالة قصيرة إلى هاتفة تفيد بأنه قد تم اشتراكه في الباقة بنجاح. ويرغب العديد من الناس أن يقوموا بالاشتراك في هذه الباقة لما لها من مزايا. وتتيح إمكانية الاتصال مجانا على مدار الشهر لمن يحملون الشبكة نفسها.

علاوة على ذلك، وبعدما بينا لكم شريحة بيانات stc لا محدود 160 سنوضّح لكل العملاء المستعلمين طريقة تفعيل سوا بوست، ويتم ذلك من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم 900. وتتضمن هذه الرسالة كود التفعيل 7170، كما يمكنهم ذلك من خلال الولوج إلى تطبيق My stc والقيام بتفعيل الباقة. وتتيح هذه الخدمة إمكانية الاتصال بقيمة 1000 دقيقة مجانية لكل الشبكات، وهي الحزمة الأكثر نشاطا في الشركة.

طريقة شحن sawa post plus 170

يمكن للمتقدمين أن يقوموا بشحن سوا بوست بلس من خلال الدخول إلى موقع stc telecom، ويذهب المستخدم إلى الخيارات وينقر على My stc. يمكنه أن يحوّلها للعربية أو يواصل بالإنجليزية، بعد ذلك يكمل تسجيل الدخول ويختار اسم الباقة التي يرغب فيها وهي “سوا 170”. من أجل تجديد الباقة، يضغط على إعادة التنزيل ثم يختار ما يناسبه ويتبع التعليمات بالتفصيل، وفي الأخير سيتم تحويل رصيد تجديد الخدمة تلقائيا.

وبهذا نختم مقالنا الذي خصصناه لموضوع طريقة تفعيل سوا بوست بلس 170، كما تطرقنا إلى طريقة شحنها. نرجوا أن نكون قد قدمنا لكم الفائدة التي ترجونها من خلال ما سبق.