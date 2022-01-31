أبو الغيط يناقش مع جبريل الرجوب مستجدات القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك اليوم الإثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إذ ناقش معه مستجدات القضية الفلسطينية، بما فى ذلك سبل الحفاظ على المشروع الوطنى الفلسطينى فى ظل التحديات الكبيرة التى يواجهها فى المرحلة الحالية.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بالجامعة العربية أن أبو الغيط استمع إلى عرض قدمه الرجوب للأوضاع الفلسطينية، متضمنا تقييما لتضاؤل احتمالات إحياء المسار السلمى نتيجة للمواقف المتشددة للائتلاف اليمينى الحاكم فى إسرائيل. وأكد أبو الغيط خلال اللقاء أهمية تماسك الجبهة الفلسطينية الداخلية، وضرورة الحفاظ على أسس القضية الفلسطينية، وحل الدولتين بالرغم من صعوبة الوضعين، الدولى والإقليمى فى هذه المرحلة.

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