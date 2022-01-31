الرئيس اللبنانى يبحث مع وزير الدفاع الأوضاع الأمنية فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وأطلع وزير الدفاع اللبنانى - خلال لقاء عُقد، اليوم الاثنين، بقصر الرئاسة ببعبدا - رئيس الجمهورية على متابعته حقوق العسكريين الموجودين فى الخدمة والمتقاعدين منهم، موضحا أن مجلس الوزراء وافق على منح مساعدة اجتماعية للمتقاعدين أسوة بالعسكريين فى الخدمة الفعلية.
وكان مجلس الوزراء قد أقر سابقا بدل نقل للعسكريين بناء لاقتراح وزير الدفاع بقيمة مليون و200 ألف ليرة شهريا لكافة العسكريين فى الخدمة الفعلية فى الجهات العسكرية كافة.
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