الأرصاد الجوية الفرنسية تحذر من موجة رياح عاصفة

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة- حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الإثنين- إن موجة الرياح العنيفة ستضرب الإقليم الفرنسى، بعد ظهر اليوم وحتى المساء، موضحة أن سرعة الرياح ستتراوح ما بين 90 و110 كيلومترات فى الساعة على جميع المناطق ولكن بسرعة تصل إلى 110 إلى 130 كم/ ساعة بالقرب من مختلف التضاريس ونزولا إلى ارتفاعات منخفضة.
وأوضحت الهيئة أن القطاعات الأكثر تضررا هى "سانت بوم" (سلسلة جبال تمتد بين مقاطعتى /بوش دو رون/ و/فار/ فى جنوب فرنسا) و"تلال تولون" و"دى مور" و"فار العليا" وفى بلدة "فايانس".
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