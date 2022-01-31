صرف دعم ساند بأثر رجعي بالرابط الرسمي وموعد الصرف وشروط استحقاقه

صرف دعم ساند بأثر رجعي، في المملكة العربية السعودية، وذلك عقب استيفاء من تأخر عليهم صرف دعم ساند، للشروط التي تكفل لهم إمكانية صرف هذا الدعم بأثر رجعي، وجدير بالذكر أن دعم ساند يتم صرفه لأبناء المملكة العربية السعودية، ممن تعرضوا للتعطل عن العمل، خلال فترة من الوقت، أو تم إيقافهم عن العمل، لظروف خارجة عن إرادة الشخص، أو في حال تعطل الشخص عن العمل، لحين البحث عن عمل بديل، ويشمل استحقاق ساند، العاملين في القطاعين الخاص والعام على حد سواء، على أن يكون الخاضع للوظائف الحكومية، قد تم تسجيله لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فإذا أردت صرف دعم ساند للشركات أو للأشخاص، فلابد من الاستعلام من ساند عن موعد انتهاء دعم ساند وشروطه، بالإضافة إلى حالات استحقاق صرف دعم ساند بأثر رجعي 1443.

شروط استحقاق دعم ساند بأثر رجعي

في حال أن يكون الموظف الام للجنسية السعودية ومن أبناء المملكة، وقد تأثر عمله مع تداعيات الوباء العالمي.

وكل الأفراد ممن هم مسجلون لدى تطبيقات التوصيل داخل المملكة.

كيف يصرف دعم ساند بأثر رجعي

يجب أولا اعتماد المعاملة من الجهة الإدارية المختصة بصرف الدعم.

وبعدها يتم تحويل المبلغ المالي المقرر صرفه لاستحقاق ساند على رقم حساب المستفيد.

وأخيرًا يبدأ صرف استحقاق تعويض ساند في الوصول بأثر رجعي إلى حساب المستفيد مع بداية كل شهر ميلادي.

في الوصول بأثر رجعي إلى حساب المستفيد مع بداية كل شهر ميلادي. وجدير بالذكر، أن الإفصاح عن دخل ساند شرط التسجيل في حساب مواطن، من أجل الحصول على دعم برنامج حساب المواطن بشكل دوري.

حساب قيمة دعم ساند بأثر رجعي

تختلف قيمة المبلغ المقرر صرفه لدعم المستحقين من ساند، وفقًا لحالة المستفيد نفسها، ولهذا السبب لا يوجد مبلغ محدد يتم صرفه للجميع، ولكن يتم احتساب المبلغ المقرر بالكيفية التالية:

50 % من قيمة متوسط الراتب عن كل شهر متبقي.

60 % من قيمة متوسط الأجر عن أول ثلاثة أشهر.

شروط صرف دعم ساند

يجب أن يكون المستفيد من الدعم أحد أبناء المملكة وحاملا للجنسية السعودية، حيث يوجه دعم ساند للسعوديين.

كما يشترط ألا يكون الموظف قد تم فصله من العمل.

على ألا يكون المستحق له أي مصدر آخر للدخل.

ويجب على المستفيد ألا يكون قد ترك عمله برغبته الكاملة وهو لديه القدرة على العمل.

وألا يكون قد بلغ المستفيد أكثر من ستين عامًا.

كما يجب أن يكون المستفيد مسجلا لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية.

متى يصرف دعم ساند

يتم صرف تعويض دعم ساند، في بداية كل شهر ميلادي، وسوف يتم إصداره للمستحقين بأثر رجعي، وللحصول على الدعم يمكنك التسجيل من خلال الخطوات التالية: