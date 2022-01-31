بسبب عاصفة كورى فى أوروبا.. اصطدام سفينتين قبالة السواحل الهولندية

جدة - نرمين السيد - وأشارت شبكة "يورو نيوز" إلى أن الحادث وقع عندما اصطدمت سفينة شحن تعرف بـ"جوليتا دى" بقارب آخر يعرف بـ"بيتشورا ستار" على بعد نحو 32 كيلو مترًا غرب ميناء بلدة آيماودن، ما أدى إلى تضرر القارب، غير أنه تمكن من مواصله رحلته.

وقال خفر السواحل الهولندى : "إنه تم إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة المكون من 18 فردًا، حيث جرى إرسال مروحيات إنقاذ، من بينها واحدة من بلجيكا، لإجلائهم من السفينة التى لم تصمد وسط عواصف شديدة بعد تضررها بشدة ودخول المياه إليها مع فشل إرسائها قبالة السواحل".

وتأتى عاصفة "كورى" بعد عاصفة "مالك"، التى أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص على مدار نهاية الأسبوع الماضى، وتدمير منازل بالإضافة إلى فيضانات وقطع الكهرباء عن آلاف المنازل.