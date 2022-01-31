مسئولة أممية: العراق بحاجة إلى الاستقرار والازدهار

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة فى العراق جينين بلاسخارت، إن العراق بحاجة الى الاستقرار والازدهار"، مشيرة إلى ضرورة زيارة السياح إلى العراق والاستمتاع بالأماكن السياحية الجميلة بها.





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