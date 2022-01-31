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عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية الشارقة 2022 من أهم الخدمات التى تهم كافة المواطنين والمقيمين في الشارقة الإمارات فهى من أكبر المدن في الإمارات. ولأن الكثير من المتواجدين فيها لديهم سيارات. فبالتالي مخالفات الشارقة استعلام أمرًا في غاية الأهمية يرغبون الاطلاع عليها باستمرار. بالإضافة إلى الاعتراض على المخالفات المرورية شرطة الشارقة لمن يرى أن قيمة المخالفات غير راضي عنها مع تقديم كافة المستندات والوثائق التى تؤكد عدم ارتكابه الجرائم. وتكون كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية الشارقة 2022 برقم اللوحة عبر evg.ae أونلاين بما يسهل إمكانية مخالفات المرور في الشارقة. بالإضافة إلى أتاحت إمكانية الدفع أونلاين بعد الاستعلام على موقع بوابة الاتحادية للمركبات. والدخول على الموقع الرسمي الخاص ببلدية الشارقة بسهولة بمجرد كتابة رقم اللوحة وإتباع البيانات المطلوبة.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية الشارقة 2022

أتاحت البوابة الاتحادية للمركبات كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية الشارقة 2022 من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببلدية الشارقة.

الدخول على الصفحة الرئيسية التى تظهر على الشاشة.

النقر على الاستعلام عن كافة المخالفات الخاصة بالمركبات.

التوجه لدفعها إلكترونيًا من خلال النقر عليها.

الدخول على خدمة الاستعلام عن كافة الخدمات المرورية.

أكمل البيانات المطلوبة والضغط على إظهار المخالفات.

الاعتراض على المخالفات المرورية شرطة الشارقة

لابد من جمع كافة المستندات التى تؤكد الاعتراض على المخالفات المرورية شرطة الشارقة بوثائق دقيقة ويتم تقديم الشكوى مع إرفاق الآتي:

المخالفة المُعترض عليها. بطاقة الهوية. رخصة القيادة. ترخيص المركبة.

وجدير بالذكر أن تتولي نيابة السير والمرور فحص طلب اعتراض مخالفات شرطة الشارقة. مع الرد أما بالرفض أو الإيجاب والموافقة. وتصدر اللجنة قرارها المتعلق بالمخالفة في النيابة العامة خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الشكوي. أو التواصل مع الإدارة العامة للمرور في الإمارات على الرقم 3555 606 04 لمعرفة كافة التفاصيل حول طريقة معرفة المخالفات المرورية الشارقة 2022 وتقديم الشكاوي عليها.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بطريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية الشارقة 2022 برقم اللوحة عبر الموقع الرسمي evg.ae، في 6 خطوات قدمناهم لكم بشكل مختصر.