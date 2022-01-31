نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنُا رابط نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022/2022 عبر موقع mohesr.gov.iq وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022/2022 ، حيث يتم الاستعلام بكثرة عنها خلال الساعات الماضية من قبل الطلاب المتقدمين إلى الالتحاق بالجامعات، ويتم ذلك من خلال رابط الاستعلام عن نتائج القبول الخاص بالجامعات العراقية، والذي تم توفيره من قبل وزارة التعليم العالي، من خلال الموقع الرسمي لها أو موقع نتائجنا، وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022.

رابط نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022/2022

صرح بعض من مسؤولي وزارة التربية بالعراق، عن موعد الإعلان عن النتائج في مختلف الجامعات في خلال الأوقات القليلة القادمة، حيث أشار إلى إمكانية استخراج نتائج القبول لجميع الطلاب، بشكل إلكتروني وهم بالمنزل دون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان، حيث يتم بخطوات سهلة من خلال شبكة الإنترنت، سيتم التعرف عليها خلال الفقرة التالية.

حيث تخرص الوزارة على منع التكدس التزاحم بين الطلاب وبعضهم، في إطار انتشار فيروس كورونا في العالم، وخوفا منها على صحتهم وسلامتهم من تفشي فيروس كورونا بينهم، وفرت النتيجة خلال موقعها الرسمي، مع تفعيل رابط استخراج نتائج القبول الموازي الخاصة بجميع الطلاب من مختلف المحافظات العراقية

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 / 2022

حرصا من الوزارة في تسهيل الأمر على الطلاب، فيما يخص الاستعلام عن الوزارة،، فقد حددت بعض الخطوات البسيطة لمعرفة نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية بمختلف التخصصات، حيث يجب على الطلاب اتباع النقاط التالية، بشكل صحيح، ليتمكنوا من معرفة نتائجهم عبر موقع الوزارة الرسمي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي. الضغط على نتائج القبول الموازي. إدخال بيانات الطالب، والرقم الامتحاني الخاص به. الضغط على ايقونة استعلام، للوصول إلى الكلية التي تم قبوله بها، كما من خلال نفس الرابط يمكنه التعرف على درجات القبول في جميع الجامعات العراقية والحد الأدنى للقبول.

هذا على ان يصبح بامكانكم عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات المطلوبة للاجل الاستعلام عن نتائج القبول الموازي حتي نساعكم على الفور على الحصول على تلك النتائج بأبسط شكل وابسط صورة ممكنة على شكل ملفات PDF امام جميع الطلاب