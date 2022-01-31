مقتل شرطيين ألمانيين فى حادث إطلاق نار غربى البلاد

جدة - نرمين السيد - وقالت شرطة المدينة، فى تغريدة على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "إنه أثناء تفتيش حركة المرور بين منطقتى ميويلرهوف وأولمت ببلدة كوسل، جرى إطلاق النار على شرطية وشرطى هذا الصباح، أسفر عن مقتلهما".
وذكرت وسائل إعلام ألمانية، لاحقا نقلا عن الشرطة، أنه جرى إطلاق عملية بحث عن الجناة خلصت إلى أن أحدهم على الأقل كان مسلحا، مضيفة أن الشرطيين كانا قد أبلغا عبر اللاسلكى عن تعرضهم لإطلاق النار قبل مقتلهما.
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