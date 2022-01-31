مجلس السلم والأمن الإفريقى يعلق مشاركة بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وذكر الحساب الرسمى لمجلس السلم والأمن الإفريقى - على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" والذى ترأسه غانا الشهر الجارى : "قرر المجلس تماشياً مع صكوك الاتحاد الإفريقى ذات الصلة (قانون الاتحاد الإفريقى، بروتوكول مجلس السلم والأمن الإفريقى، والميثاق الإفريقى للديمقراطية والانتخابات والحكم)، تعليق مشاركة بوركينا فاسو".

وخلال سلسلة الاجتماعات لمجلس السلم والأمن الإفريقى، ناقش المجلس دور قوات مجموعة تنمية الجنوب الإفريقى (سادك)، فى موزمبيق ودور القوات التى تساعد فى محاربة التمرد المرتبط بتنظيم "داعش" الإرهابى.

ورحب مفوض السلم والأمن الإفريقى السفير بانكول اديوى بالدور الذى تلعبه رواندا فى دعم موزمبيق إذ أرسلت قوات لتعزيز السلم والأمن لدى موزمبيق.

وجدد "بانكول" دعمه الكامل للحكومة وشعب موزمبيق فى مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والراديكالية، مشيرا إلى التزام الاتحاد الافريقى بتقديم كل الدعم الضرورى لشعب موزمبيق فى مكافحة آفة الاٍرهاب.

من جانبها، قالت سفيرة غانا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى أما توام أمواه، إن بعض الدول التى أجرت انتخابات ديمقراطية، شاب الإجراءات بعض أوجه القصور حيث تلاحظ نشوب بعض أعمال العنف فى عدد من البلدان، فيما انتقدت "الطفرة" فى التغييرات غير الدستورية فى عدد من بلدان القارة.

واختتمت بالقول: "رغم ذلك فإن المزيد والمزيد من الدول فى القارة قد فضلت الديمقراطية وزادت الانتخابات النزيهة بصورة تدعو للفخر، والتى توجت بالتسلم الناجح للسلطة، وهذا يوفر منارة الأمل للديمقراطية فى القارة".