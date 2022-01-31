رئيس وزراء كندا يعلن إصابته بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح "ترودو"، زعيم الحزب الليبرالى الحاكم فى كندا - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - أنه على ما يرام، وسيواصل عمله عن بعد هذا الأسبوع.
وكان "ترودو" فى عزل صحى خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن ثبتت إصابة أحد أطفاله بالفيروس.
ومن المقرر أن يستأنف البرلمان عمله اليوم فى العاصمة أوتاوا، التى لا تزال تعانى من المتظاهرين المعارضين لتلقى اللقاحات، والسيارات والشاحنات مع دخول قافلة سائقى الشاحنات الاحتجاجية يومها الثالث، وبينما كان الاحتجاج سلميا إلى حد كبير، قالت شرطة أوتاوا: "إنها شاهدت حالات متعددة من السلوك التخريبى وغير اللائق والتهديد من قبل المتظاهرين".
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