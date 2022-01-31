العراق يؤكد ضرورة محاكمة الدول لرعاياها من الدواعش فى بلدانهم

جدة - نرمين السيد - وقال "الأعرجى"، فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين: "شددنا خلال لقاء الناتو أمس، واليوم مع سفراء الدانمارك والنرويج والسويد على ضرورة قيام الدول بمحاكمة رعاياها من الدواعش فى بلدانهم، وهم أكثر من 10 آلاف إرهابى، تابعين لأكثر من 50 دولة"، مشيرا إلى أن هؤلاء يشكلون تهديداً حقيقياً للمنطقة والعالم.

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