رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعلن إصابته بفيروس كورونا



أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الاثنين عن إصابته بفيروس كورونا، داعيا الجميع إلى تلقي اللقاح والجرعات المعززة. وكتب ترودو في تغريدة عبر "تويتر": "ثبتت إصابتي هذا الصباح بكوفيد -19. أشعر أنني بخير وسأواصل العمل عن بعد هذا الأسبوع باتباع إرشادات الصحة العامة. يرجى من الجميع التطعيم وتلقي الجرعات المعززة".

وكان ترودو أعلن قبل أيام خضوعه للعزل المنزلي بعد مخالطته شخصا ثبتت إصابته بكورونا.

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