إيطاليا.. تفكيك عصابة رجال أعمال تحايلوا على الحكومة بـ440 مليون يورو

أعلنت الشرطة الإيطالية تفكيك عصابة من رجال الأعمال تحايلوا على الحكومة للحصول على إعفاءات ضريبية بـ440 مليون يورو خلال جائحة كورونا.
وذكرت الشرطة أنه تم استهداف 35 شخصا بأوامر اعتقال أو احتجاز منزلي أو إجراءات تقييدية أخرى، وأن السلطات أجرت 80 عملية تفتيش في جميع أنحاء البلاد، من مقاطعة ترينتينو في الشمال إلى صقلية في الجنوب ومناطق أخرى بينهما.
وأوضحت أن التحقيق بدأ بسبب تقارير عن معاملات مشبوهة تبين أنها صادرة عن شركات غير موجودة أو شركات مفلسة.
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