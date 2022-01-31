ألمانيا تفشل في تحقيق هدفها بتطعيم 80٪ من السكان

فشلت الحكومة الألمانية في تحقيق هدفها بتطعيم 80 بالمئة من السكان حتى نهاية يناير الحالي بجرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا.

وأظهرت إحصائيات رسمية اليوم الاثنين أن 75.8 بالمائة من سكان ألمانيا البالغ عددهم 83 مليون نسمة حصلوا على جرعة واحدة على الأقل، فيما حصل 74 بالمائة على اللقاح كاملا، وتلقى 52.8 بالمائة من السكان جرعة تعزيزية.

وقال شتيفن هيبيسترايت المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي إن الهدف "لم يتحقق"، مشيرا إلى أن معدل التطعيم "أفضل مما كان عليه، لكنه لم يبلغ 80 بالمائة".

وأوضح أن "وتيرة التطعيمات التي تجاوزت في ديسمبر المليون يوميا، تباطأت خلال عيد الميلاد ولم تعد لما كانت عليه كما كان يأمل المسؤولون. خلال الأسبوع الماضي، قدمت في المتوسط 351 ألف جرعة يوميا".