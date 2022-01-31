نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم قبل موعد مباراة السعودية واليابان الثلاثاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبدو ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم بالجولة الثامنة من التصفيات محل اهتمام الجمهور السعودي بالكامل قبل موعد مباراة السعودية واليابان في الجولة الثامنة من تصفيات المونديال، وتدخل السعودية مباراة اليابان وهي متصدرة المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، وتأتي اليابان في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وأستراليا في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة السعودية واليابان

من المرتقب إقامة مباراة السعودية واليابان ظهر الثلاثاء في تمام الواحدة والربع ظهرا بتوقيت الرياض، وتسعى السعودية إلى الفوز على اليابان في واحدة من المباريات القوية بالنسبة لمنتخب السعودية والذي يحاول الفوز على اليابان رغم إقامة المباراة في اليابان.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم

ترقبوا تعديل ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم مع نهاية مباريات المجموعة الثانية.

السعودية …………. المركز الأول برصيد 19 نقطة.

اليابان …………… المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

أستراليا …………. المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

عمان …………… المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

الصين ………… المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

فيتنام ………….. المركز السادس بدون رصيد من النقاط.

موعد مباريات الثلاثاء في تصفيات كأس العالم

يذكر أن عددا من المباريات ستقام الثلاثاء في تصفيات كأس العالم الأسيوية في الجولة الثامنة للتصفيات:

السعودية واليابان ………….. الواحدة والربع ظهرا بتوقيت الرياض.

لبنان والعراق ………… الثالثة عصرا بتوقيت الرياض.

فيتنام والصين ………… الثالثة عصرا بتوقيت الرياض.

سوريا وكوريا الجنوبية …….. الخامسة عصرا بتوقيت الرياض.

إيران والإمارات ……….. الخامسة والنصف عصرا بتوقيت الرياض.

توقعات نتيجة مباراة السعودية واليابان

يتوقع الكثيرون من الجمهور السعودي أن تكون نتيجة مباراة السعودية واليابان صعبة التوقع خاصة في ظل قوة المنتخب الياباني على أرضه، حيث أن السعودية لم تنجح في الفوز على اليابان على هذا الملعب، وتبدو صعوبة المواجهة في قدرة اليابان القوية في التحرك من الدفاع للهجوم وإمكانية صنع الفارق بشكل كبير أمام السعودية وهو الأمر الذي يحتاط له كثيرا المنتخب السعودي أمام منتخب اليابان في تصفيات كأس العالم الأسيوية في الجولة الثامنة الحاسمة.

الجدير بالذكر أن أصحاب المركزين الأول والثاني يتأهلوا مباشرة إلى كأس العالم، بينما يذهب صاحب المركز الثالث إلى الملحق الأسيوي من تصفيات كأس العالم لمواصلة المشوار والكفاح من أجل التأهل إلى كأس العالم المقرر لها في قطر 2022.