مواعيد تطعيم الأطفال في المستوصفات الكويت 2022 احجز على moh.gov.kw لحماية طفلك

مواعيد تطعيم الأطفال في المستوصفات الكويت 2022 لاتغفل عنها الأمهات سواء من المواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية لحماية صغارهم من الإصابة بالفيروسات والأمراض المختلفة. ويتمكنون من حجز مواعيد التطعيمات للأطفال الكويت 2022 على موقع وزارة الصحة الكويتية. moh.gov.kw بنظام المواعيد وهو نظام حرصت الحكومة على تطبيقه من أجل التنسيق بين العيادات وإمكانية حصول الأطفال على التطعيمات في مواعيدها دون تأخير أو زحام في الوقت ذاته.

مواعيد تطعيم الأطفال في المستوصفات الكويت 2022

حددت وزارة الصحة مواعيد تطعيم الأطفال في المستوصفات الكويت 2022. من خلال نظام المواعيد الذي يمكن أولياء الأمور من حجز الموعد المناسب لهم في العيادات الموزعة في كافة أنحاء دولة الكويت. ويمنع الزحام في المستوصفات خاصة أن البلاد تعيش فترة وباء نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

حجز مواعيد التطعيمات للأطفال الكويت 2022

أتاحت وزارة الصحة الكويتية إمكانية حجز مواعيد التطعيمات للأطفال أونلاين من خلال الآتي:

تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة الكويت.

ادخل على نظام المواعيد.

اكتب الرقم المدني.

أدخل الرقم التسلسلي.

حدد الفترة المناسبة

حدد المركز الصحي ثم اختيار نوع العيادة.

إضافة رقم الهاتف.

اتباع التعليمات لتأكيد الحجز.

حفظ صورة للموعد لإظهارها عند المراجعة.

جدول تطعيمات الأطفال في الكويت 2022

أعلنت وزارة الصحة جدول تطعيمات الأطفال في الكويت 2022 على النحو الآتي:

نوع التطعيم فئة طريقة التطعيم

جرعتان من ذوفان الكزاز في الشهر الخامس والسابع من الحمل الأول الأم الحامل في الشهر الخامس من حملها الأول الحقن العضلي الكتف

جرعة من ذوفان الكزاز لكل حمل قادم الأم الحامل في الشهر الخامس من حملها الأول الحقن العضلي الكتف

الجرعة الأولية من طعم التهاب الكبد B اليوم الأول من ولادة الطفل الحقن العضلي في الفخذ

جرعة واحدة من شلل الأطفال بالحقن – IPV في نهاية الشهر الثاني من العمر الحقن العضلي

جرعة أولية من طعم خماسي في نهاية الشهر الثاني من العمر الحقن العضلي

الجرعة الأولية من طعم nemococal في نهاية الشهر الثاني من العمر الحقن العضلي في الفخذ الآخر

التطعيم ضد السل – BCG نهاية الشهر الثالث من العمر الحقن داخل الأدمة فوق الكتف

نمط الجرعة الأولية لشلل الأطفال عن طريق الفم 3،2،1 في نهاية الشهر الرابع قطرات في الفم

جرعة ثانية من الطعم الخماسي في نهاية الشهر الرابع الحقن العضلي

جرعة ثانية من طعم nemococal في نهاية الشهر الرابع الحقن العضلي في الفخذ الآخر

الجرعة الثانية من شلل الأطفال الفموي – النمط 3،2،1 في نهاية الشهر السادس قطرات في الفم

جرعة ثالثة من الطعم الخماسي في نهاية الشهر السادس الحقن العضلي

جرعة ثالثة من طعم nemococal في نهاية الشهر السادس الحقن العضلي في الفخذ الآخر

الجرعة الأولى من طُعم الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف في نهاية السنة الأولى من العمر الحقن تحت الجلد في العضد

الجرعة الثالثة من شلل الأطفال الفموي – النمط 3،2،1 في نهاية السنة الأولى من العمر قطرات في الفم

معزز شلل الأطفال – النمط 3 ، 2 ، 1 في نهاية الشهر الثامن عشر قطرات في الفم

جرعة معززة من الطعم الخماسي في نهاية الشهر الثامن عشر الحقن العضلي

تنشيط جرعة من طعم nemococal في نهاية الشهر الثامن عشر الحقن العضلي في الفخذ الآخر

التهاب السحايا المشلول الرباعي في نهاية السنة الثانية من العمر حقن تحت الجلد

الجرعة الثانية من طعم الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف في نهاية السنة الثانية من العمر الحقن تحت الجلد في العضد

معزز شلل الأطفال – النمط 3 ، 2 ، 1 في سن ثلاث سنوات ونصف قطرات في الفم

جرعة من الطعم الثلاثي – دفتيا – كزاز – سعال ديكي في سن ثلاث سنوات ونصف الحقن العضلي

جرعة معززة من الحصبة – الحصبة الألمانية – النكاف للإناث الصف السادس من سن 10 الى 12 سنة الحقن تحت الجلد ، الحقن العضلي

طعم الدفتيريا والتيتانوس الصف السادس من سن 10 الى 12 سنة الحقن تحت الجلد ، الحقن العضلي

طعم الدفتيريا والتيتانوس الصف الرابع الثانوي من 16 إلى 18 سنة الحقن العضلي

حجز موعد تطعيم شتوي للأطفال بالكويت ٢٠٢٢

يتمكن المواطنين والمقيمين من حجز موعد تطعيم شتوي للأطفال بالكويت ٢٠٢٢ من خلال الآتي: