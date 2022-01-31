نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد تطعيم الأطفال في المستوصفات الكويت 2022 احجز على moh.gov.kw لحماية طفلك في المقال التالي
مواعيد تطعيم الأطفال في المستوصفات الكويت 2022 لاتغفل عنها الأمهات سواء من المواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية لحماية صغارهم من الإصابة بالفيروسات والأمراض المختلفة. ويتمكنون من حجز مواعيد التطعيمات للأطفال الكويت 2022 على موقع وزارة الصحة الكويتية. moh.gov.kw بنظام المواعيد وهو نظام حرصت الحكومة على تطبيقه من أجل التنسيق بين العيادات وإمكانية حصول الأطفال على التطعيمات في مواعيدها دون تأخير أو زحام في الوقت ذاته.
مواعيد تطعيم الأطفال في المستوصفات الكويت 2022
حددت وزارة الصحة مواعيد تطعيم الأطفال في المستوصفات الكويت 2022. من خلال نظام المواعيد الذي يمكن أولياء الأمور من حجز الموعد المناسب لهم في العيادات الموزعة في كافة أنحاء دولة الكويت. ويمنع الزحام في المستوصفات خاصة أن البلاد تعيش فترة وباء نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
حجز مواعيد التطعيمات للأطفال الكويت 2022
أتاحت وزارة الصحة الكويتية إمكانية حجز مواعيد التطعيمات للأطفال أونلاين من خلال الآتي:
- تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة الكويت.
- ادخل على نظام المواعيد.
- اكتب الرقم المدني.
- أدخل الرقم التسلسلي.
- حدد الفترة المناسبة
- حدد المركز الصحي ثم اختيار نوع العيادة.
- إضافة رقم الهاتف.
- اتباع التعليمات لتأكيد الحجز.
- حفظ صورة للموعد لإظهارها عند المراجعة.
جدول تطعيمات الأطفال في الكويت 2022
أعلنت وزارة الصحة جدول تطعيمات الأطفال في الكويت 2022 على النحو الآتي:
- نوع التطعيم فئة طريقة التطعيم
- جرعتان من ذوفان الكزاز في الشهر الخامس والسابع من الحمل الأول الأم الحامل في الشهر الخامس من حملها الأول الحقن العضلي الكتف
- جرعة من ذوفان الكزاز لكل حمل قادم الأم الحامل في الشهر الخامس من حملها الأول الحقن العضلي الكتف
- الجرعة الأولية من طعم التهاب الكبد B اليوم الأول من ولادة الطفل الحقن العضلي في الفخذ
- جرعة واحدة من شلل الأطفال بالحقن – IPV في نهاية الشهر الثاني من العمر الحقن العضلي
- جرعة أولية من طعم خماسي في نهاية الشهر الثاني من العمر الحقن العضلي
- الجرعة الأولية من طعم nemococal في نهاية الشهر الثاني من العمر الحقن العضلي في الفخذ الآخر
- التطعيم ضد السل – BCG نهاية الشهر الثالث من العمر الحقن داخل الأدمة فوق الكتف
- نمط الجرعة الأولية لشلل الأطفال عن طريق الفم 3،2،1 في نهاية الشهر الرابع قطرات في الفم
- جرعة ثانية من الطعم الخماسي في نهاية الشهر الرابع الحقن العضلي
- جرعة ثانية من طعم nemococal في نهاية الشهر الرابع الحقن العضلي في الفخذ الآخر
- الجرعة الثانية من شلل الأطفال الفموي – النمط 3،2،1 في نهاية الشهر السادس قطرات في الفم
- جرعة ثالثة من الطعم الخماسي في نهاية الشهر السادس الحقن العضلي
- جرعة ثالثة من طعم nemococal في نهاية الشهر السادس الحقن العضلي في الفخذ الآخر
- الجرعة الأولى من طُعم الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف في نهاية السنة الأولى من العمر الحقن تحت الجلد في العضد
- الجرعة الثالثة من شلل الأطفال الفموي – النمط 3،2،1 في نهاية السنة الأولى من العمر قطرات في الفم
- معزز شلل الأطفال – النمط 3 ، 2 ، 1 في نهاية الشهر الثامن عشر قطرات في الفم
- جرعة معززة من الطعم الخماسي في نهاية الشهر الثامن عشر الحقن العضلي
- تنشيط جرعة من طعم nemococal في نهاية الشهر الثامن عشر الحقن العضلي في الفخذ الآخر
- التهاب السحايا المشلول الرباعي في نهاية السنة الثانية من العمر حقن تحت الجلد
- الجرعة الثانية من طعم الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف في نهاية السنة الثانية من العمر الحقن تحت الجلد في العضد
- معزز شلل الأطفال – النمط 3 ، 2 ، 1 في سن ثلاث سنوات ونصف قطرات في الفم
- جرعة من الطعم الثلاثي – دفتيا – كزاز – سعال ديكي في سن ثلاث سنوات ونصف الحقن العضلي
- جرعة معززة من الحصبة – الحصبة الألمانية – النكاف للإناث الصف السادس من سن 10 الى 12 سنة الحقن تحت الجلد ، الحقن العضلي
- طعم الدفتيريا والتيتانوس الصف السادس من سن 10 الى 12 سنة الحقن تحت الجلد ، الحقن العضلي
- طعم الدفتيريا والتيتانوس الصف الرابع الثانوي من 16 إلى 18 سنة الحقن العضلي
حجز موعد تطعيم شتوي للأطفال بالكويت ٢٠٢٢
يتمكن المواطنين والمقيمين من حجز موعد تطعيم شتوي للأطفال بالكويت ٢٠٢٢ من خلال الآتي:
- الدخول إلى نظام المواعيد.
- سجل الرقم المدني في الحقل المخصص لذلك.
- أضف الرقم التسلسلي للهوية المدنية.
- حدد المركز الصحي.
- اختر عيادة التطعيم.
- إضافة رقم الهاتف.
- النقر فوق على التالي.
- إتباع التعليمات لضبط الموعد وتأكيده.
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