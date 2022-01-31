نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج دعم ريف يحتفل بالذكرى السنوية على تأسسه وينشر طرق التواصل مع خدمة العملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرص اليوم برنامج ريف على القيام بالاحتفال بمرور الذكرى السنوية منذ أن تم تدشينه لأول مرة تحت دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز، عن هذا المشروع المميز الذي خدم العديد من القطاعات الريفية التي كانت منسية وغير معتنى بها على الإطلاق قبل إطلاق مثل هذا البرنامج الذي يحول المواطن من شخصية مستهلك إلى شخصية منتجة.

برنامج ريف

برنامج دعم ريف هو برنامج حكومي تم العمل على تخصيصه حتى يتمكنوا من دعم تنمية المزارعين والأسر التابعة لهم من أجل تطوير الأسر الريفية المنتجة، حتى يتمكنوا من إخراج كافة المنتجات المحلية الخاصة بهم إلى العالمية بعد تعليمهم العديد من الأشياء التي تجعل منتجاتهم بهذه الخواص المميزة.

الذكرى السنوية لبرنامج ريف

حرص اليوم برنامج ريف على القيام بالإعلان عن احتفاله حول الذكرى السنوية التي بدأت من يوم 9/1/2019 حيث كان الملك حريص على القيام بالعمل على الحفاظ على برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ويستهدف هذا البرنامج العديد من القطاعات أهمها ثمانية قطاعات تميزت بشكل كبير منذ أن تم تدشين هذا البرنامج.

أهم قطاعات برنامج ريف

سبق وذكرنا في الفقرة السابقة عن القطاعات الواعدة داخل المملكة العربية السعودية التي تم العمل على دراسة مشاريعها المقدم من قبل المزارعين بشكل جيد، حتى تزدهر بهذا الشكل الذي نراه على أرض الواقع في الوقت الحالي وإليك هذه القطاعات:

الورد.

المحاصيل البعلية.

الفواكه.

القهوة السعودية (القهوة العربية سابقًا).

منتجات العسل.

قطاعات المواشي.

صيد الأسماك.

القيمة المضافة.

رقم دعم ريف

كما يمكن لجميع الأشخاص الآن الاستفادة بشكل كامل من هذا الدعم عن طريق القيام بالتواصل على العديد من الطرق التي حرصت الجهة المخصصة على القيام بنشرها من أجل وضع قناة تواصل بينها وبين المزارعين وإليك الآن طرق التواصل:

لذلك احرص على التقديم الآن إذا كنت مختص في أحد القطاعات السابقة وهذا من أجل الحصول على الدعم الغير مسترد التي حرصت الحكومة على بثه لجميع الأشخاص.