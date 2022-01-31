تردد قناة النبأ الليبيه 2022 الجديد على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية

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عمر شويل - جدة تردد قناة النبأ الليبيه الرياضية Al Nabaa tv الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أهم مباريات كأس الأمم الإفريقية 2022، والتي ازدادت عمليات البحث عنها في الساعات الأخيرة خاصة أنها قناة غير مشفرة ومفتوحة للاستمتاع بمشاهدة المباريات لمحبي الساحرة المستديرة وبإمكانك استقبال ترددها قناة Al Nabaa tv المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط التردد 11096، بموجب معدل ترميز 27500.

تردد قناة النبأ 2022 Al Nabaa tv

إضافة لما سبق ذكره فبإمكانك استقبال تردد قناة النبأ الليبيه Al Nabaa tv المفتوحة الجديد 2022، ومتابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2022 من خلال الخطوات التالي ذكرها بالترتيب التالي:

أولًا قم بضبط اتجاه الدش على القمر الصناعي نايل سات.

كذلك بضبط تردد قناة النبأ على استقطاب أفقي 11096.

على استقطاب أفقي يلي ذلك القيام بضبط معدل الترميز 27500.

في النهاية قم بالنقر على زر بحث قناة النبأ Al Nabaa tv وسوف يتم تنزيل القناة بعد ضبط التردد بشكل مباشر.

قنوات عربية ناقلة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2022

كما بإمكانك ضبط تردد العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2022م ومشاهدة المباريات بجودة عالية من خلال الترددات التالية:

ضبط تردد قناة الجزائرية الارضية

إضافة لما سبق فإن قناة الجزائرية الارضية قناة مشفرة وتحتاج إلى العديد من الخطوات ليتم فك تشفيرها واستقبالها للاستمتاع بمشاهدة أهم مباريات كأس أمم إفريقيا 2022، وفي التالي خطوات فك تشفير القناة:

أولًا قم بالنقر على أيقونة القائمة والمكتوبة باللغة الإنجليزية menu.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة اختيارات المكتوبة باللغة الإنجليزية Options.

كذلك القيام بالضغط على زر التثبيت والمكتوب باللغة الإنجليزية Installation.

كما يفضل أن تثبيت القناة يدويًا من خلال زر Manual Installation .

. يلي ذلك الضغط على أيقونة الأقمار المكتوبة باللغة الإنجليزية Sat Menu واختيار القمر الصناعي نايل سات.

واختيار القمر الصناعي في تلك الخطوة قم بإدخال التردد أفقي المكتوبة باللغة الإنجليزية H.

كذلك قم بكتابة بضبط معدل الترميز 27500 وقم بالضغط على أيقونة موافق OK.

في تلك اأثناء عليك انتظار الانتهاء من عملية البحث، ومن ثم الضغط على حفظ والمكتوبة باللغة الإنجليزية Save.

في النهاية قم بإدخال رمز فك التشفير من قناة الجزائرية الارضية بكتابة الرقم التالي ” 1100000000000000″.

تردد قناة المغربية الرياضية Arriadia TNT

كما يمكنك استقبال قناة Arriadia TNT المفتوحة الجديد 2022 بالخطوات التالية:

أولًا قم بضبط اتجاه الدش على القمر الصناعي نايل سات .

. كذلك ضبط استقطاب قناة المغربية الرياضية على استقطاب عمودي أو رأسي

على استقطاب عمودي أو رأسي أيضًا قم بضبط تردد القناة على 11514 .

. يلي ذلك القيام بضبط معدل الترميز 27500 .

. ومعدل تصحيح خطأ 2/3.

في النهاية قم بالنقر على زر بحث قناة TNT Sports tv وسوف يتم تنزيل القناة بعد ضبط التردد بشكل مباشر.

استقبال قناة mti الرياضية الجديد 2022