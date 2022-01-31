نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفع فواتير الكهرباء اون لاين الكويت 2022 عبر mew.gov.kw وطريقة التسجيل على بوابة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة دفع فواتير الكهرباء اون لاين الكويت 2022 أونلاين يطمئن المواطنين والمقيمين في الكويت بدلاً من التعاملات التقليدية. خاصة مع فيروس كورونا وقلق الجميع فالتعاملات الإلكترونية كانت الأيسر والأكثر أمان. ويهتم الملايين بمعرفة طريقة دفع فواتير الكهرباء اون لاين الكويت 2022 عبر mew.gov.kw فهو موقع وزارة الكهرباء المعني بدفع الفواتير والاستعلام عنها بآمان دون أي تعرض لسرقة البيانات أو الاختراق لأنه مأمنة بتقنية عالية.

دفع فواتير الكهرباء اون لاين الكويت 2022

حددت طريقة دفع فواتير الكهرباء اون لاين الكويت 2022 من خلال الخطوات الآتية:

ادخل على موقع وزارة الكهرباء. النقر على الخدمات أعلى الصفحة اختر العملاء من القائمة المنسدلة. الضغط على خدمات الفواتير. اختر الدفع الإلكتروني. استكمال تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد. اضغط على عرض ودفع الفاتورة من القائمة. استكمال التعليمات لإتمام الدفع من خلال K-net.

موقع وزارة الكهرباء والماء الكويت

يقدم موقع وزارة الكهرباء والماء الكويت الكثير من الخدمات التى يحتاجها المواطنين لتيسير الحصول على ما يحتاجون. مثل خدمات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء. وكذلك خدمة سداد فاتورة الكهرباء الكويت أونلاين. وأن يكون لكل مواطن حساب خاص به على الموقع يتمكن من متابعة الاستهلاك الشهري الخاص به باستمرارًا تمهيدًا لدفعه في المواعيد المحددة وتجنب تطبيق أي غرامات على العملاء نتيجة التأخير.

التسجيل في بوابة سداد فاتورة الكهرباء الكويت

خطوات بسيطة تمكنك من التسجيل في بوابة سداد فاتورة الكهرباء الكويت 2022 من خلال النقاط الآتية:

اتبع الخطوات التالية للتسجيل في بوابة سداد فاتورة الكهرباء في الكويت عام 2022 م:

تسجيل دخول على بوابة الدفع.

النقر على إيقونة إنشاء حساب جديد.

إضافة الرقم المدني.

الضغط على تأكيد.

إضافة رقم الهاتف.

النقر على زر التأكيد.

انتظار إرسال الرمز عن طريق الرسائل القصيرة.

إضافة رمز التحقق.

تأكيد كلمة المرور للحساب الجديد.

الضغط على تأكيد لإكمال إنشاء الحساب.

بهذا نكون قد قدمنا لكم كل ما يتعلق بكيفية دفع فواتير الكهرباء اون لاين الكويت 2022 عبر mew.gov.kw وطريقة التسجيل على بوابة سداد وذلك في ظل تفشي متحورات كورونا الجديدة في جميع البلدان ومن بينها الكويت.